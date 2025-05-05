Общественный бассейн приостановил работу после инцидента с грязнулей

Пользователь Reddit под ником Jhinwoouu поделился историей о том, как пригласил соседа-грязнулю искупаться в бассейне.

Как передает Day.Az, он рассказал, что его удивили последствия, с которыми он в итоге столкнулся.

По словам автора, когда ему было около 16 лет, компания соседей регулярно собиралась у дома с бассейном. Однажды подростки решили отмыть его и искупаться. Один из соседей, известный своей крайне плохой гигиеной и отвращением к мытью, не участвовал в уборке, однако его тоже позвали купаться.

"Как только его тело коснулось воды... что-то изменилось. Я даже не преувеличиваю, было ощущение, что его тело выделило кожный жир, который начал сочиться из его волос, плеч, отовсюду. Он превратил воду вокруг него в мутную, похожую на суп жидкость", - вспомнил парень.

Вся компания в панике выскочила из бассейна. Автор поста уточнил, что, несмотря на случившееся, сосед остался его близким другом, с которым они регулярно вспоминают произошедшее.