Звезду реалити-шоу обокрали на отдыхе в Европе

Звезда реалити-шоу на канале MTV стала жертвой мошенников во время отдыха на популярном курорте Европы.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram.

Австрийская звезда Ванесса Марипоса, получившая славу после участия в программе "Ex on the Beach", рассказала, что ее с подругой накачали наркотиками и обокрали на вечеринке, которая состоялась на Майорке, Испания.

"Мы пробыли там около трех часов, выпили по три бокала вина и все время держали свои напитки при себе. Но внезапно мы начали чувствовать себя плохо", - вспомнила знаменитость.

Австрийка сообщила, что не могла ходить, ее несколько раз стошнило, а после она потеряла сознание.

"Меня ограбили - сняли с запястья браслет Cartier и вытащили SIM-карту из телефона", - призналась Марипоса.

Девушкам повезло, что рядом оказались их друзья, которые доставили подруг домой. На следующий день туристка отправилась к врачу, который выяснил, что в напитки подсыпали синтетические вещества.

"Я уверена, что у людей, которые это сделали, были ужасные намерения. Я до сих пор нахожусь в шоке от случившегося", - сообщила блогер аудитории более чем из 800 тысяч подписчиков.