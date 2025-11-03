Мужчина разбил дверь банка, чтобы укрыться в тюрьме от долговых обязательств

Долги вынудили жителя Таиланда добиваться тюремного заключения. Об этом пишет Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В воскресенье, 2 ноября, 60-летний мужчина из Накхонратчасимы разбил стеклянную дверь отделения банка в районе Пхимай. Около 20:00 на место прибыли сотрудники полиции. Они увидели осколки стекла и убедились, что никто из сотрудников банка не пострадал.

Подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия и спокойно прогуливался перед зданием. Его задержали. Таец пояснил, что не может закрыть долговые обязательства, и поэтому намерен сесть в тюрьму.

Мужчину доставили в полицейский участок для допроса. Сейчас полиция проверяет мотивы задержанного, вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении пока не решен.