Блогер Айтадж Мусабейли показала воздушные инсталляции музея в Милане

Азербайджанская блогер Айтадж Мусабейли опубликовала в Instagram рилс о своём визите в миланский музей под названием "Euphoria Balloon Museum" - пространство, известное своими впечатляющими воздушными инсталляциями, созданными из гигантских надувных форм.

Как передает Day.Az, в ролике она показала самые яркие элементы экспозиции, подчёркивая, как воздушные скульптуры меняют восприятие пространства и создают эффект полного погружения.

Айтадж порекомендовала подписчикам обязательно добавить этот музей в свой маршрут по Милану, отметив, что интерактивные воздушные объекты делают посещение особенно запоминающимся и подходят как взрослым, так и детям.

Публикация уже вызвала отклик аудитории и вдохновила многих планировать собственное посещение выставки.