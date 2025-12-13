Фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила супруга с днем рождения

Азербайджанский фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила своего супруга, Акшина Ибрагимова, с днём рождения, опубликовав на своих социальной странице в Instagram трогательное послание.

Свое поздравление она сопроводила следующим текстом:

"Можно было бы сказать многое, но скажу только одно: каждый раз, взяв телефон в руки и открывая камеру, я хочу видеть тебя таким же - внимательным, радостным, наполненным заботой и любовью. Ты - мой самый близкий друг, мой супруг и моя любовь. Как хорошо, что ты есть. С Днём Рождения!"