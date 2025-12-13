https://news.day.az/popularblog/1802040.html Фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила супруга с днем рождения - ФОТО Азербайджанский фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила своего супруга, Акшина Ибрагимова, с днём рождения, опубликовав на своих социальной странице в Instagram трогательное послание. Свое поздравление она сопроводила следующим текстом:
Фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила супруга с днем рождения - ФОТО
Азербайджанский фэшн-инфлюенсер Гюнай Ибрагимова поздравила своего супруга, Акшина Ибрагимова, с днём рождения, опубликовав на своих социальной странице в Instagram трогательное послание.
Свое поздравление она сопроводила следующим текстом:
"Можно было бы сказать многое, но скажу только одно: каждый раз, взяв телефон в руки и открывая камеру, я хочу видеть тебя таким же - внимательным, радостным, наполненным заботой и любовью. Ты - мой самый близкий друг, мой супруг и моя любовь. Как хорошо, что ты есть. С Днём Рождения!"
Публикация быстро привлекла внимание подписчиков, собрав тёплые комментарии и поздравления.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре