https://news.day.az/popularblog/1803863.html

В погоне за трендами: Айсель Шукюр снялась в образе Снегурочки - ВИДЕО

Известный азербайджанский блогер Айсель Шукюр не отстала от тренда и снялась в образе Снегурочки. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что нейроснегурочка взорвала соцсети песней "Расскажи, Снегурочка, где была?"