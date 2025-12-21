https://news.day.az/popularblog/1803863.html В погоне за трендами: Айсель Шукюр снялась в образе Снегурочки - ВИДЕО Известный азербайджанский блогер Айсель Шукюр не отстала от тренда и снялась в образе Снегурочки. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что нейроснегурочка взорвала соцсети песней "Расскажи, Снегурочка, где была?"
