https://news.day.az/popularblog/1803896.html Айсун Исмайлова в изысканном и смелом образе - ФОТО Азербайджанская певица Айсун Исмайлова предстала в интересном образе. Белое кружево подчеркивает нежность. Красные перчатки добавляют смелости образу, а жемчуг мягко связывает детали воедино. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Айсун Исмайлова в изысканном и смелом образе - ФОТО
Азербайджанская певица Айсун Исмайлова предстала в интересном образе. Белое кружево подчеркивает нежность. Красные перчатки добавляют смелости образу, а жемчуг мягко связывает детали воедино.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре