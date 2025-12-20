Айсун Исмайлова в изысканном и смелом образе

Азербайджанская певица Айсун Исмайлова предстала в интересном образе. Белое кружево подчеркивает нежность. Красные перчатки добавляют смелости образу, а жемчуг мягко связывает детали воедино.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.