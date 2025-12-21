Ройа Айхан и Эльчин Джафаров снялись в совместной фотосессии

Азербайджанские певцы Ройа Айхан и Эльчин Джафаров снялись в совместной фотосессии, которые недавно представили дуэтную песню "Can".

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами они поделились на своих страницах в Инстаграм.

Отметим, что артисты также сняли клип на данную композицию.