https://news.day.az/popularblog/1804146.html Распаковка новогодних подарков от Аиды Алиевой - ВИДЕО Азербайджанская блогер и инфлюенсер Аида Алиева поделилась новым видео, посвящённым распаковке своих новогодних подарков.
Распаковка новогодних подарков от Аиды Алиевой - ВИДЕО
Азербайджанская блогер и инфлюенсер Аида Алиева поделилась новым видео, посвящённым распаковке своих новогодних подарков.
Как передает Day.Az, в свежем ролике блогер показала своим подписчикам впечатляющую подборку косметических сюрпризов: потрясающие тени для глаз, эффектную тушь, ароматные мисты для волос и для тела - всё, что, по её словам, идеально подходит для празднования Нового года и создания стильного образа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре