Где подают самый вкусный яблочный пирог в Амстердаме? - ВИДЕО
Азербайджанская трэвел-блогер Айшан Мамедова поделилась в Instagram впечатлениями о своей поездке в Амстердам и рассказала подписчикам о кафе, где, по её мнению, подают один из самых вкусных яблочных пирогов в городе.
Как передает Day.Az, в своём посте она показала атмосферу заведения и сам десерт, отметив, что это место стоит посетить всем, кто любит традиционную голландскую выпечку.
