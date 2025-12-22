Где подают самый вкусный яблочный пирог в Амстердаме?

Азербайджанская трэвел-блогер Айшан Мамедова поделилась в Instagram впечатлениями о своей поездке в Амстердам и рассказала подписчикам о кафе, где, по её мнению, подают один из самых вкусных яблочных пирогов в городе.

Как передает Day.Az, в своём посте она показала атмосферу заведения и сам десерт, отметив, что это место стоит посетить всем, кто любит традиционную голландскую выпечку.