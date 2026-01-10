https://news.day.az/popularblog/1808467.html Финляндия глазами Селми Дженнетовой - ФОТО - ВИДЕО Блогер Селми Дженнетова поделилась с подписчиками атмосферными кадрами из поездки в Финляндию. Как передает Day.Az, в своём Instagram она опубликовала серию фотографий из Хельсинки, сопроводив их фразой: "Финляндия показала нам, насколько она великолепна".
На снимках - спокойная северная эстетика столицы: сдержанная архитектура, чистые линии городского пространства и характерная скандинавская атмосфера уюта и гармонии.
