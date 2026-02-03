https://news.day.az/popularblog/1813697.html Блогер Айгуль Сейид в Ватикане - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айгуль Сейид посетила самое маленькое государство в мире - Ватикан - и рассказала о его особенностях. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Блогер Айгуль Сейид в Ватикане - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айгуль Сейид посетила самое маленькое государство в мире - Ватикан - и рассказала о его особенностях.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре