Топ-причины выпадения волос от блогера Айсель

Азербайджанский блогер Айсель Агаева рассказала о ТОП-причинах выпадения волос.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

В качестве причин она указала: 

1. Стресс
2. Недосып
3. Дефицит вит Д и других микроэлементов
4. Гормональный сбой
5. Проблемы с кожей головы (дерматиты, псиориаз).