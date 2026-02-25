https://news.day.az/popularblog/1818000.html Топ-причины выпадения волос от блогера Айсель - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айсель Агаева рассказала о ТОП-причинах выпадения волос. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. В качестве причин она указала: 1. Стресс 2. Недосып 3. Дефицит вит Д и других микроэлементов 4. Гормональный сбой 5. Проблемы с кожей головы (дерматиты, псиориаз).
Топ-причины выпадения волос от блогера Айсель - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айсель Агаева рассказала о ТОП-причинах выпадения волос.
Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
В качестве причин она указала:
1. Стресс
2. Недосып
3. Дефицит вит Д и других микроэлементов
4. Гормональный сбой
5. Проблемы с кожей головы (дерматиты, псиориаз).
