Топ-причины выпадения волос от блогера Айсель - ВИДЕО

Азербайджанский блогер Айсель Агаева рассказала о ТОП-причинах выпадения волос. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. В качестве причин она указала: 1. Стресс 2. Недосып 3. Дефицит вит Д и других микроэлементов 4. Гормональный сбой 5. Проблемы с кожей головы (дерматиты, псиориаз).