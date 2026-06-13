https://news.day.az/popularblog/1841166.html

Блинчики от theilkitchen - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер Илькин Фараджли, более известный как theilkitchen, показал как приготовить тонкие блинчики. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.