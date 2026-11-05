https://news.day.az/popularblog/1870962.html Два вида грузинских хингалей - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер _chef_abbas показал как приготовить два вида грузинских хингалей. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
Два вида грузинских хингалей - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер _chef_abbas показал как приготовить два вида грузинских хингалей.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Инстаграм.
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