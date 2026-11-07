Азербайджанский блогер поделилась видеороликом, посвященном Дню Победы

Блогер Арифа Мамедова представила видеоролик, посвященный Дню Победы.

Как передает Day.Az, в национальном наряде она воплотила строки песни "Азербайджан" в различных местах освобожденных от оккупации городов и районов страны.

В публикации блогер почтила память шехидов и пожелала здоровья гази.

"Сегодня День Победы! С глубоким уважением и почтением вспоминаю наших героев-шехидов, подаривших нам эту гордость, и желаю здоровья нашим гази. Мы благодарны всем, кто боролся за свободу и территориальную целостность нашей Родины. Карабах - это Азербайджан! С Днем Победы!" - написала Мамедова.

Представляем вниманию читателей видео: