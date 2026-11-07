https://news.day.az/popularblog/1872783.html Азербайджанский блогер поделилась видеороликом, посвященном Дню Победы Блогер Арифа Мамедова представила видеоролик, посвященный Дню Победы. Как передает Day.Az, в национальном наряде она воплотила строки песни "Азербайджан" в различных местах освобожденных от оккупации городов и районов страны. В публикации блогер почтила память шехидов и пожелала здоровья гази. "Сегодня День Победы!
Азербайджанский блогер поделилась видеороликом, посвященном Дню Победы
Блогер Арифа Мамедова представила видеоролик, посвященный Дню Победы.
Как передает Day.Az, в национальном наряде она воплотила строки песни "Азербайджан" в различных местах освобожденных от оккупации городов и районов страны.
В публикации блогер почтила память шехидов и пожелала здоровья гази.
"Сегодня День Победы! С глубоким уважением и почтением вспоминаю наших героев-шехидов, подаривших нам эту гордость, и желаю здоровья нашим гази. Мы благодарны всем, кто боролся за свободу и территориальную целостность нашей Родины. Карабах - это Азербайджан! С Днем Победы!" - написала Мамедова.
Представляем вниманию читателей видео:
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