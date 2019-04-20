Британская певица Адель и ее муж американский бизнесмен Саймон Конекки расстались. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает журнал US Weekly.

"Адель и ее супруг расстались. Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь ", - приводит журнал слова представителя певицы.

Об отношениях 30-летней певицы и 45-летнего Конекки стало известно в январе 2012 года. Спустя шесть месяцев Адель объявила, что ждет ребенка. Сейчас их сыну шесть лет, его зовут Анджело.

Ранее певица в интервью изданию Vanity Fair говорила, что ее отношения с бизнесменом - самые серьезные, которые когда-либо у нее были. Они поженились в 2017 году. Свадьба была тайной, скромная церемония прошла в доме певицы в Лос-Анджелесе. Для Конекки это был второй брак, ранее он был женат на стилисте Клэри Фишер.

Адель - британская певица и автор песен, обладательница шести премий "Грэмми". Певица фигурировала в списке самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time в 2012 и 2016 годах, а в 2017 заняла третье место в рейтинге 30 самых высокооплачиваемых звёзд журнала Forbes. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.