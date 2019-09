Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2017 году стали родителями двойни. Время от времени счастливые родители балуют фолловеров снимками 2-летних Николаса и Люси. Сложно не отметить, что белокурая малышка уже сейчас очень похожа на свою маму, в то время как любовь к танцам явно досталась ей от папы-певца.

Как сообщает Day.Az, на днях Энрике поделился новым видео с дочерью в Instagram. В веселом ролике кудрявая малышка старательно танцует под мелодию детского хита "The Wheels on the Bus". На заднем плане подпевает женский голос, и скорее всего закадровой исполнительницей стала звездная мама девочки - 38-летняя теннисистка Анна Курникова.

Данное видео невероятно умилило пользователей соцсети, которые оставили под публикацией многочисленные позитивные комментарии.

Н. Гасымова

