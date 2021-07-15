Лос-Анджелес охватила волна безумия - из-за Бритни Спирс

Лос-Анджелес охватила волна безумия. Фанаты певицы Бритни Спирс собрались у здания суда и будто бы пытаются докричаться до судьи и хоть как-то повлиять на процесс. Сейчас здесь решается судьба бывшей поп-принцессы, которая пытается вернуть себе право на самостоятельность.

"Она замечательная артистка! Она заслуживает быть свободной, потому что это естественная потребность. И я очень хочу увидеть ее выступление снова. Мы тут для того, чтобы освободить ее!" - отмечает фанатка артистки Карди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Что же она сделала, чтобы заслужить такую жизнь? Никто такого не заслуживает. Я считаю ее героем. Она борец!" - добавляет поклонник Спирс Бад.

Прямо перед слушаниями стало известно - у Бритни новый адвокат. Оказалось, что предыдущий, заработав на этом деле целое состояние, так и не добился для своей клиентки вообще никаких послаблений.

Как недавно сообщила The New York Times, представитель певицы зарабатывает почти 600 тысяч долларов в год, в то время как сама Бритни Спирс в последние 13 лет живет на 96 тысяч долларов. Небывало высокая ставка, даже по калифорнийским меркам, была назначена 13 лет назад вот этим вот судом с простым объяснением: проблема необычная и требует особого опыта.

Новый защитник как раз специализируется на звездных делах - его клиентами в разное время были Стивен Спилберг, Шон Пенн и Мэт Дэймон.

"В соответствии со всеми пожеланиями Бритни Спирс мы будем действовать быстро и настойчиво для того, чтобы отстранить ее отца от опекунства!" - заявил адвокат певицы Мэттью Розенгарт.

"Словами не описать, насколько я сейчас счастлива! Даже такие небольшие подвижки в деле - это уже очень, очень много. Это важно для всех людей, которые сейчас находятся в такой же ситуации, как Бритни!" - подчеркнула фанатка Джина.

Ее карьера развивалась стремительно, к 18 годам Бритни уже собирала полные стадионы, становилась самым продаваемым артистом года, снималась в кино и зарабатывала столько, что в одиночку могла содержать всю свою многочисленную семью. Проблемы начались после скандального развода, последующей депрессии, наркотической зависимости и нервных срывов.

В итоге отец решил вытащить дочь из этого замкнутого круга и отправил в клинику, взял под личный контроль весь ее музыкальный бизнес, а после и личную жизнь. Джейми Спирс стал опекуном своей 27-летней дочери. Поначалу это никого не смутило, но уже через год фанаты запустили движение "Свободу Бритни" и многие звёзды их поддержали. Фанаты уверены, что Спирс не просто опекают - она жертва жестокого обращения. Это подтверждали и многочисленные тайные знаки звезды. Так, однажды поклонники в комментариях попросили надеть желтое, если ее действительно удерживают против воли, и вот в следующем видео в ленте на Спирс одет желтый топ. И таких знаков было несколько. На предыдущем заседании суда Спирс подтвердила, что ее действительно держит в плену родной отец.

"Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать. Я хочу выйти замуж и родить ребенка, но мне сказали, что, находясь под опекой, я не имею права на это", - говорит певица.

После таких откровений на слушания сегодня ни Бритни, ни ее отец не явились. И едва ли фанатов успокоили новые кадры из соцсетей певицы, где она как ни в чем не бывало скачет на лошади.