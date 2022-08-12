Disney+ пересмотрит целевую аудиторию стриминговых сервисов

The Hollywood report пишет, что идет гонка потокового вещания в Голливуде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с этим Disney пересматривает свой амбициозный прогноз по увеличению числа подписчиков на своей флагманской платформе.

Компания разделила свое руководство по потоковой передаче и теперь рассчитывает достичь 135-165 миллионов подписчиков Disney+ к 2024 году. Кроме того, ожидается, что количество подписчиков Disney+ Hotstar достигнет 80 миллионов подписчиков к тому же году.

Пересмотренный прогноз появился после того, как подразделение потокового вещания Disney сообщило о квартальных убытках в размере $1,06 млрд.

В своем последнем квартале Disney добавила 14,4 миллиона подписчиков, достигнув общего числа подписчиков в 152 миллиона по всему миру, но эта цифра также включает Disney+ Hotstar, который в настоящее время идет отдельно. Без Hotstar у Disney+ в настоящее время 93,6 миллиона подписчиков по состоянию на 2 июля, а это означает, что Disney+ надеется добавить от 40 до 70 миллионов подписчиков к своему "основному" предложению к концу 2024 финансового года.