Фильм о сыне президента США Хантере Байдене стал хитом в Голливуде

В Лос-Анджелесе прошел закрытый показ фильма "Мой сын - Хантер" (My Son Hunter) о сыне президента США Джо Байдена Хантере. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет таблоид, в вымышленном фильме присутствует секс с проститутками, сделки с украинской фирмой Burisma, запрещенные вещества, общение отца с сыном и коррупция.

На показ "консервативного и очень непристойного фильма", который состоялся вечером 31 августа, пришло много разных людей, от консервативных влиятельных лиц, до правых голливудских деятелей.

"Фильм стал хитом среди этой публики", - говорится в статье.

Как отмечает издание, большая часть фильма была посвящена разврату 52-летнего сына президента, но основное внимание уделялось разоблачению коррупции, преследующей Байденов.

Продюсер фильма Фелим Макалир, когда его спросили, сколько в фильме правды, заявил, что "он полон реальных историй, махинаций и коррупции в некоторых очень странных местах". В данном случае "правда страннее вымысла", и это делает фильм еще "более смотрибельным", добавил он.

По словам сценариста картины Брайана Годава, он использовал диалоги из реальных инцидентов или документов, расшифровок стенограмм или электронных писем, о которых сообщалось в СМИ. Он утверждает, что многие реплики были взяты из настоящих электронных писем Хантера с его ноутбука.