Певица Лиззо сыграла на 200-летней хрустальной флейте экс-президента США

Певица Лиззо (Lizzo) сыграла на 200-летней хрустальной флейте, когда-то принадлежавшей четвертому президенту США Джеймсу Мэдисону. Записью концерта в Вашингтоне, на котором она продемонстрировала владение инструментом, артистка поделилась у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лиззо рассказала, что эту флейту Мэдисону в 1813 году подарил французский мастер Клод Лоран. Библиотека Конгресса десятилетиями хранила флейту и позволила Лиззо сыграть на ней.

До певицы флейту не использовали по назначению. "Она хрустальная. Как играть на винном бокале", - посмеялась звезда, у которой получилось сыграть на инструменте. Во время игры Лиззо исполняла свой фирменный танец - тверк.

Лиззо сама попросила Библиотеку Конгресса предоставить ей флейту во время визита в учреждение. Ценный предмет ей выдали вместе с нарядом полицейских и охранников.