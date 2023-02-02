Стриминг Paramount+ удалил сериал Джордана Пила «Сумеречная зона»

Стриминговый сервис Paramount+ удалил из своего каталога ребут сериала "Сумеречная зона", шоураннером которого выступал хоррормейкер Джордан Пил ("Прочь", "Мы", "Нет"). На это обратило внимание издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перезапуск "Сумеречной зоны" выходил в течение двух сезонов с 2019 по 2020 год, после чего был закрыт. Вместе с "Сумеречной зоной" Paramount+ удалил из библиотеки спин-офф реалити-шоу "Реальный мир", криминальную драму "Койот", комедию "Ничего не происходит", черную комедию "Виновная сторона" с Кейт Бекинсейл и мультсериал "Харперы".

В конце января с сайта канала Showtime, который также принадлежит Paramount и работает в качестве онлайн-кинотеатра, убрали криминальную драму "Американский жиголо" с Джоном Бернталом, вампирское фэнтези "Впусти меня", драму "Шучу" с Джимом Керри, а также "Американскую ржавчину" с Джеффом Дэниелсом, "Как стать богом в центральной Флориде" с Кирстен Данст и "На взводе: Битва за Uber" с Джозефом Гордоном-Левиттом. Помимо этого, Showtime отменил выход уже готового сериала "Три женщины" со звездой "Большой маленькой лжи" Шейлин Вудли, в настоящий момент проект пытаются продать другой платформе.

Также гендиректор Paramount Боб Бакиш объявил о планах в 2023 году переименовать Showtime в Paramount+ with Showtime и объединить два стриминговых сервиса.

Как отмечает Variety, практика удаления шоу из каталога стримингов становится все более распространенной. Так, в августе 2022 года онлайн-кинотеатр HBO Max изъял из библиотеки 26 проектов - в том числе 20 оригинальных.