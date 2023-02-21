Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Джуд Лоу вновь стал отцом, об этом сообщает The Sun.

Актера и его жену Филиппу Коэн заметили в аэропорту Хитроу в Лондоне с новорожденным. С парой также была няня, которая сопровождала 2-летнего ребенка супругов, родившегося в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коэн в 2019 году. В 2020 году у пары родился ребенок. Имя и пол ребенка супруги не раскрывают. О пополнении в семье актер сообщил во время интервью у Джимми Фэллона.

Джуд Лоу является многодетным отцом. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэйди Фрост. У супругов трое детей: сын Рафферти (1996 год), дочь Айрис (2000 год) и сын Руди (2002 год).

В 2008 году у актера был роман с моделью Самантой Берк. У них есть общая дочь София (2009 год).

В 2014 году Джуд Лоу встречался с певицей Кэтрин Хардинг. В 2015 году у пары родилась дочь Ада Лоу.