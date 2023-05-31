Шона Пенна застали на романтическом свидании с украинской актрисой

Голливудского актера и режиссера Шона Пенна, который будет сниматься в фильме о войне в Украине, неожиданно заметили в компании украинской актрисы.

Как пишет издание Daily Mail, знаменитость провел романтическое свидание с Ольгой Коротяевой, которая родом из Черкасс. Папарацци застали парочку вместе в японском ресторане в Малибу - Nobu, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

Для свидания Ольга выбрала белое платье с пикантными разрезами, а вот Пенн надел классический костюм, рубашку и галстук.

После ужина в ресторане парочка вместе села в внедорожник актера и направилась в неизвестном направлении.

Отметим, Ольга Коротяева - украинская актриса, которая родилась в Черкассах. Она снималась в таких картинах, как "Взрыв", "Банковый квартал", "Счастье" и другие.

Напомним, Шон Пенн - официально холостяк. В 2022 году звезда Голливуда рассталась с актрисой Лейлой Джордж. В январе этого года артиста заметили в компании бывшей жены Робин Райт, у которой от него двое детей. Парочка тогда не комментировала, почему они проводят время вместе.