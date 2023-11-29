Роберт Де Ниро устроил скандал во время вручения премии и вспомнил Трампа

Голливудский актер Роберт Де Ниро устроил скандал во время церемонии вручения премии Gotham Awards и раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на TMZ.

Актер вышел на сцену, после чего сразу выразил недовольство из-за того, что его речь о Трампе отредактировали, не предупредив его. "Я просто хочу сказать одну вещь. Начало моей речи было отредактировано, вырезано, и я не знал об этом", - сказал актер.

После этого Де Ниро зачитал речь, направленную на критику бывшего президента США, а также коллеги-актера Джона Уэйна, которого он обвинил в поддержке экспроприации земель коренных американцев. "Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его настоящей души", - возмутился обладатель "Оскара".

Затем он раскритиковал Apple и Gotham Awards за то, что они изменили его речь. "Мне вообще не хочется благодарить их за то, что они сделали. Как они смеют это делать?" - заявил актер.

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