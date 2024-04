Селену Гомес назвали пенсионеркой Амбридж из «Гарри Поттера»

Певица Селена Гомес вышла на публику в образе в розовых оттенках. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Селена Гомес открыла презентацию румян собственного косметического бренда Rare Beauty в Нью-Йорке. Для выхода на публику она предпочла розовое атласное платье с цветочным узором, пальто в тон и остроносые туфли с бантами. Ей также сделали макияж в пастельных оттенках и укладку с зачесом назад. Однако поклонники не оценили образ певицы и сравнили ее в комментариях с пенсионеркой Долорес Амбридж из "Гарри Поттера", которая носила вещи только розового цвета.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим парнем. Влюбленные появились вместе на премии "Эмми".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!