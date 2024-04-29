Дочь Моники Беллуччи снялась для глянца

19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель снялась для глянца в полупрозрачном наряде от Dior.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, снимками юная знаменитость делится в своем Instagram с более чем 1 млн подписчиков.

"Несколько дней назад для Woman Madame Figaro", - написала дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя.

На обложке Дева появилась в черном полупрозрачном платье в пол. В частности, модель позировала на улицах города и перед зеркалом. К образу она добавила черную лаконичную сумочку, сделала легкий макияж и распустила свои вьющиеся волосы.

Старшая дочь Моники Беллуччи практически отказалась от украшений, сосредоточив внимание на своей красоте и стильном наряде.

"Вот так делался майский кавер с Девой Кассель", - показали закулисье съемки журналисты издания.

Для этого Дева выбрала total look из коллекции Dior весна-лето 2024, ведь она недавно стала амбассадором французского бренда.

"Дева, ты такая красивая, как твоя мама", "Здесь красивое все", - комментируют новую съемку Девы Кассель ее фолловеры в соцсети.

Кто такая Дева Кассель

Модель - дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Экс-пара развелась в 2013 году и стала родителями двоих детей - Девы и Леони. Старшая дочь активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.

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