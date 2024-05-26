Дженнифер Лопес подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма "Атлас" в Лос-Анджелесе, США, без мужа, голливудского актера Бена Аффлека, подогрев тем самым слухи об их расставании. Как передает Day.Az, об этом пишет Page Six.

54-летняя артиста прошла по красной дорожке одна. При этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки. До этого Лопес также появилась без супруга на благотворительном балу Met Gala.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!