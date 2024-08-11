Николь Кидман о любви к дешевым машинам

Австралийская и американская актриса Николь Кидман в разговоре с британской певицей и дизайнером Викторией Бекхэм рассказала о любви к дешевым машинам. Соответствующее интервью появилось на сайте журнала Vogue Australia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда "Мулен Ружа" призналась, что ей не важна стоимость автомобиля. "Вы можете забрать меня на чем угодно, и я буду счастлива. Главное, чтобы в машине был кондиционер", - уточнила она.

Кроме того, Кидман рассказала, что она не пользуется подаренным мужем, певцом Китом Урбаном, Lamborghini Urus, стоимость которого составляет 402 тысячи долларов. По ее словам, она предпочитает более бюджетные марки машин. "Мой муж купил мне Lamborghini, но я езжу на Subaru", - объяснила знаменитость.

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