Марго Робби с мужем и новорожденным сыном прогулялась по Лос-Анджелесу

Актриса Марго Робби вышла на прогулку с сыном и мужем Томом Акерли в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Актриса была одета в черные джогеры и джинсовую куртку. На лицо она надела маску и солнцезащитные очки. Ее муж предпочел для прогулки серые брюки, белый свитшот и вязаную шапку. Пара пила кофе и гуляла с новорожденным сыном в коляске.

В начале ноября появилась информация, что Марго Робби впервые стала мамой. По словам журналистов, актриса родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно прессе позже. Отмечается, что информацию о ребенке друзья и родственники пары держали в тайне.