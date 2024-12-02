55-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру

Актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в "голом" топе.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

55-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци 30 ноября в Беверли-Хиллз. Фотографы подловили певицу, когда та выходила из ресторана после ужина с друзьями. Актриса появилась на публике в прозрачном топе из страз, который сочетала с шоколадной кожаной юбкой-миди и высокими сапогами на каблуках. Знаменитость добавила к наряду серьги-кольца и темно-коричневую сумку. Она уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками, блестящими тенями и нюдовым блеском.