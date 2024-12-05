Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря»

Актер Джонни Депп может вернуться к своей роли в фильме "Пираты Карибского моря".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Variety.

Согласно сообщениям источников, студия еще не вела переговоры с Деппом - исполнителем главной роли пирата Джека Воробья во франшизе. Однако продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер, уточнили инсайдеры, параллельно разрабатывает две версии сценария, одна из которых подразумевает возвращение актера.

"Ничего не исключено", - заявил источник.

Новая часть франшизы "Пираты Карибского моря" должна выйти на киноэкраны в 2025 году.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме "Великий", в шестой части "Пиратов Карибского моря" и во франшизе "Фантастические твари".