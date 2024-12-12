https://news.day.az/showbiz/1714766.html Похудевшая Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха Певица Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха после похудения. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Кэти Перри и ее возлюбленного, актера Орландо Блума, 11 декабря, когда те направлялись на вечеринку в Лондоне.
Похудевшая Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха
Певица Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха после похудения.
Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили Кэти Перри и ее возлюбленного, актера Орландо Блума, 11 декабря, когда те направлялись на вечеринку в Лондоне. Певица появилась на публике в мини-платье из меха со вставками из черного кружева, бордовых туфлях на каблуках и золотых серьгах-кольцах. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и темно-красными губами.
Орландо Блум выбрал синий свитер, пальто в тон, коричневые кожаные брюки и черные кроссовки.
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