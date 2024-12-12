Похудевшая Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха

Певица Кэти Перри вышла на публику в мини-платье из меха после похудения.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Кэти Перри и ее возлюбленного, актера Орландо Блума, 11 декабря, когда те направлялись на вечеринку в Лондоне. Певица появилась на публике в мини-платье из меха со вставками из черного кружева, бордовых туфлях на каблуках и золотых серьгах-кольцах. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и темно-красными губами.

Орландо Блум выбрал синий свитер, пальто в тон, коричневые кожаные брюки и черные кроссовки.