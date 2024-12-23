Ида Галич продала квартиру и автомобиль?

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что продала одну из квартир.

Как передает Day.Az, у Галич также выкупили дорогостоящий автомобиль. Она планирует начать ремонт в другом своем жилье в скором времени. Артистка назвала для себя 2024-й годом поисков. Она призналась, что в этом году у нее было сорвано несколько сделок.

По словам Галич, несмотря на трудный год, она исполнила свою мечту. Блогерша не уточнила, какую.

"Я самый счастливый человек на свете. Как говорит моя англичанка, I deserve it (Я заслужила этого - перевод с английского "Газета.Ru"). Возможно, написано с ошибками, ведь последнее мое занятие было очень давно. Люблю", - поделилась телеведущая.