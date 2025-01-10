https://news.day.az/showbiz/1721941.html Роберт Паттинсон тайно женился Британский актер Роберт Паттинсон и модель и актриса Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибских островах. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Роберт Паттинсон тайно женился
Британский актер Роберт Паттинсон и модель и актриса Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибских островах. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам источника газеты, торжество прошло в новогоднюю ночь на карибском курорте. "Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты", - сказала девушка, представившаяся официанткой резорт-отеля.
Инсайдер добавила, что "их семья тоже была там", подчеркнув, что это была "такая милая свадьба".
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