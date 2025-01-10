Роберт Паттинсон тайно женился

Британский актер Роберт Паттинсон и модель и актриса Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибских островах. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника газеты, торжество прошло в новогоднюю ночь на карибском курорте. "Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты", - сказала девушка, представившаяся официанткой резорт-отеля.

Инсайдер добавила, что "их семья тоже была там", подчеркнув, что это была "такая милая свадьба".