Звезда турецкого сериала «Черная любовь» стала матерью

Звезда сериала "Черная любовь" Неслихан Атагюль стала матерью. Об этом сообщили турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса родила сына от своего коллеги Кадира Догулу, за которого вышла замуж в 2016 году.

Артистка признавалась в личном блоге, что планировала скрывать свою беременность. Однако папарацци удалось сфотографировать Атагюль и распространить снимки, на которых заметен ее округлившийся живот. Поклонники начали задавать вопросы знаменитости в соцсетях, поэтому она публично объявила о своем положении. Звезда также не стала скрывать пол ребенка.

Атагюль отмечала в личном блоге, что ей непросто давалась беременность, но она старалась быть активной и много путешествовала. По словам актрисы, муж окружил ее такой заботой, о которой можно только мечтать.

В 2024 году в прессе появлялась информация, что пара на грани развода из-за измен артиста. Однако Атагюль в годовщину свадьбы опубликовала фото с супругом, опровергнув слухи о разладе в отношениях. Звезда написала, что у них все хорошо.