https://news.day.az/showbiz/1741871.html Бен Аффлек решил сменить имидж Американский актер Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью. Как передает Day.Az, материал приводит Daily Mail. 52-летний артист посетил международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе после смены имиджа.
Бен Аффлек решил сменить имидж
Американский актер Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью.
Как передает Day.Az, материал приводит Daily Mail.
52-летний артист посетил международную выставку киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе после смены имиджа. Он предстал перед камерами в классическом брючном костюме темно-синего цвета и голубой рубашке во время презентации грядущего фильма "Расплата-2", в котором сыграл одну из главных ролей.
При этом на фото видно, что Аффлек скрыл седину, окрасив волосы и бороду в коричневый оттенок.
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