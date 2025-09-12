Бывший муж Майли Сайрус сделал предложение своей возлюбленной

Бывший муж певицы Майли Сайрус сделал предложение своей возлюбленной. Модель Габриэлла Брукс объявила о помолвке с актером Лиамом Хемсвортом. Знаменитость показала в Instagram кольцо, которое ей подарил жених, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пара вместе уже шесть лет.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: "Так рада за вас", "Вы прекрасны", "Мои поздравления", "Ура", "Да, мои поздравления", "Потрясающие новости", "Пусть на этот раз все получится", "Шикарная пара", "Жду свадьбу", "Прекрасные люди, ура, поздравляю".

В 2019 году Хемсворт подал на развод с Сайрус. Позже поп-исполнительница выпустила клип на песню "Flowers", в которой спела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения актера. В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с артистом. По словам Сайрус, они поженились не только из-за любви друг к другу, но также из-за психологических травм и попыток как можно быстрее восстановить ощущение дома. Однако их отношения были обречены. Звезда не жалеет, что развелась с Хемсвортом.