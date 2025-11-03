Мадонна тайно помолвлена с 29-летним возлюбленным

Певица Мадонна выйдет замуж за молодого бойфренда Акима Морриса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Radar Online.

Инсайдер из окружения пары рассказал, что 67-летняя Мадонна тайно помолвлена с 29-летним Акимом Моррисом. Источник отметил, что футболист относится к певице "лучше, чем кто-либо другой", а также дает ей чувство уверенности и спокойствия.

Собеседник таблоида заявил, что влюбленные пока не определились с датой свадьбы, но поп-исполнительница уже выбирает место для ее проведения. Среди вариантов, которые рассматривает звезда, Италия, Португалия и ее поместье в Ист-Хэмптоне. По словам инсайдера, артистка "хочет знаменательного праздника в окружении самых любимых людей".

Источник также рассказал, что Мадонна собирается заключить брачный договор с молодым возлюбленным.

"Естественно, она оформит брачный договор. Аким не возражает против этого - он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, так что никаких противоречий по этому поводу нет", - поделился собеседник таблоида.

В мае Мадонна посетила вечеринку в честь 29-летия своего возлюбленного Акима Морриса. Певица появилась на мероприятии в серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница также надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и красной помадой.