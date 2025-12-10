Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу раскритиковали из-за "нереалистичного лица" на обложке журнала Variety. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу позировала в обнимку со своим коллегой Джейкобом Элорди. Актриса была запечатлена в черном атласном платье. Артистке сделали макияж и уложили волосы. Элорди предстал перед камерой в кожаной куртке, футболке и брюках.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на лице 53-летней Гвинет Пэлтроу нет морщин и обвинили ее в использовании фотошопа.

"Это же не Гвинет, правда? Похоже на нее, но...", "Фотошоп творит чудеса", "Гвинет выглядит как рисунок с детского конкурса рисунков - нереалистично..." - обсуждали обложку фанаты.