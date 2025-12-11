Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу платья

Американская актриса Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу наряда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Radar Online.

Речь идет об изумрудном платье бренда Galvan стоимостью 1695 долларов (133 тысячи рублей). В данном предмете гардероба жена принца Гарри снималась в 2022 году для обложки журнала Variety. При этом в ноябре 2025 года она опубликовала фото, на котором сервирует в аналогичном изделии стол, из-за чего ее заподозрили в воровстве.

Впоследствии представители знаменитости опровергли слухи в комментарии Page Six. "Намеки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их соответствующих команд, являются не только абсолютной ложью, но и носят крайне клеветнический характер", - заявили они.

В свою очередь, источники Radar Online отметили, что использование формулировки "крайне клеветнический" может быть признаком того, что Маркл собирается подать в суд.

"Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений, как "крайне клеветнический", показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от намеков в статье о платье", - оценили реакцию артистки инсайдеры.