Тейлор Свифт вышла на публику в бархатном мини-платье

Певица Тейлор Свифт показала фигуру в мини-платье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Тейлор Свифт стала гостьей нового выпуска "Позднего шоу со Стивеном Кольбером". 35-летняя певица выбрала для выхода на публику бордовое бархатное мини-платье David Koma, стоимость которого, по информации журналистов, составляет $1695.
Образ поп-исполнительницы дополнили туфли на каблуках в тон, золотые серьги, ожерелье, браслет и кольца. Знаменитости собрали волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красными губами.
