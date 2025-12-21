Бекхэмы намекнули на продолжающийся конфликт с сыном и его женой

Дизайнер Виктория Бекхэм и ее супруг, футболист Дэвид Бекхэм, намекнули на продолжение конфликта с сыном Бруклином. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, Виктория и Дэвид Бекхэм перестали следить за страницей своего сына после того, как стало известно, что он проведет Рождество с семьей своей жены Николы Пельтц-Бекхэм. При этом Бруклин также отписался от своих родителей.

Однако позже его младший брат, 20-летний Круз Бекхэм, опроверг слухи о том, что его родители решили разорвать связи с Бруклином.

"Это ложь. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына... Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными... как и я", - написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце октября Виктория Бекхэм публично задела жену своего сына Бруклина, Николу Пельтц-Бекхэм. Дизайнер заявила, что ей всегда удавалось найти общий язык с окружавшими ее девушками. Знаменитость заявила, что у нее не складывались отношения только с глупыми людьми.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа "токсичными". Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.