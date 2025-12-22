Старший сын Дэвида Бекхэма заблокировал всю семью в соцсетях

Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин заблокировал всю семью в соцсетях. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на сторис Круза, младшего брата Бруклина, опубликованную в его Instagram-аккаунте. Он разместил скриншот новости издания Daily Mail, в которой утверждается, что их родители отписались от Бруклина. Данную информацию Круз опроверг и заявил, что его брат сам заблокировал семью.

"Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына. Давайте обозначим факты. Они проснулись и оказались заблокированными. Так же, как и я", - заявил он.