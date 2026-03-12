Зендея отказывается появляться с Сидни Суини на красной дорожке

Фанаты "Эйфории" могут не увидеть Зендею и Сидни Суини вместе на красных дорожках во время промо финального сезона сериала.

Как сообщают инсайдеры, между актрисами продолжается серьезный конфликт, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Фанаты уже заметили, что Зендея и правда избегает совместных появлений с Сидни. В тизере нового сезона все главные героини показаны вместе. И только Сидни появляется отдельно, в другой сцене. При этом официально ни Зендея, ни Суини ситуацию не комментировали.

По слухам, разногласия между актрисами возникли из‑за различий в политических взглядах и подходах к карьере. Ранее обозреватель поп‑культуры Слоун Хукс сказал: "Зендея всегда была звездой, но после прошлого сезона ее статус поднялся на новый уровень, и она не стремится быть связанной с чужими скандалами".