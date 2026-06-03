Гарри Стайлс помог фанату сделать предложение возлюбленной

Гарри Стайлс сделал вечер незабываемым для одной из пар на своем концерте в Амстердаме. Во время выступления в рамках тура певец не только посвятил песню случайным уличным знакомым, но и помог парню сделать предложение своей девушке.

Как передает PeopleTalk, об этом сообщает People.

Необычная история началась за день до шоу, когда 28-летний Лукас Байерски и 27-летняя Наталия Машадо гуляли по улицам Амстердама. Там они неожиданно встретили Гарри Стайлса с его невестой, актрисой Зои Кравиц. Знаменитости тепло пообщались с фанатами, и Лукаш в ходе непринужденной беседы даже раскрыл поп-звезде свой секретный план: он собирался сделать предложение Наталии на следующий день на его концерте.

Уже во время шоу перед исполнением песни Golden Стайлс обратился к залу: "Лукас и Наталия, это для вас". Как только прозвучали первые аккорды, Лукаш опустился на одно колено и вручил возлюбленной записку с предложением выйти замуж. Девушка ответила согласием.