Николь Кидман появилась на публике в костюме и майке

Голливудская актриса Николь Кидман показала фигуру в брючном костюме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Николь Кидман пришла на показ новой коллекции бренда Chanel, который состоялся 5 ноября в Сиднее. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный брючный костюм и белую майку. Она добавила к образу солнцезащитные очки, кожаную сумку и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Артистка посетила шоу вместе с дочерью Фейт от музыканта Кита Урбана и сестрой Антонией Кидман.