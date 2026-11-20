Фильм "Сумерки" мог предсказать появление британского актера Роберта Паттинсона во франшизе бондианы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Dailystar.

По данным издания, пользователи соцсетей заметили такое "предсказание" во время пересмотра первого фильма. В сцене школьники обсуждают предстоящий выпускной бал. Один из учеников раздает листовки, которые оформлены в стиле бондианы. После фразы "Азартные игры. Смокинги. И Бонд. Джеймс Бонд", Эдвард Каллен (в исполнении Роберта Паттинсона) выходит из стоящей неподалеку машины.

"К слову, "Сумерки" буквально предсказали, что Роберт Паттинсон станет Джеймсом Бондом", - отметил пользователь TikTok.