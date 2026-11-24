Певица Дженнифер Лопес назвала тяжелыми отношения с Беном Аффлеком. Об этом сообщает InStyle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес рассказала, что последний развод стал для нее настоящим испытанием.

"Разочарование на всех уровнях. Это было невероятно тяжело. Когда проходишь через подобное, кажется, что хочется исчезнуть", - высказалась она.

Певица добавила, что после четырех разводов поняла, что прежде всего надо разобраться в себе, а затем думать о встрече с другим человеком.